Путин провоцирует новую мировую войну

Россияне, не интересующиеся политикой. Вы понимаете, что своим приказом о приведении российского ядерного арсенала в режим боевого дежурства Путин поставил планету на грань мировой войны?

Хочу обратиться к военным. Если поступит тот самый приказ, не выполняйте его. Не берите на себя ответственность за катастрофу.

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Угроза всему человечеству

И нет, это не значит, что надо поддаваться запугиванию. Это значит, что всем пора просыпаться. Один ненормальный может уничтожить жизнь на земле.

Оккупанты обстреливают центр Харькова – смотрите видео:

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