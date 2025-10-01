Об этом 24 Каналу рассказал кандидат биологических наук, соучредитель системы просвещения "Змінотворці", преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Петр Черноморец. По его словам, психопатия и нарциссизм довольно плохо исследованы. На доказательном уровне выделяют антисоциальное расстройство личности. Тут речь идет об клиническом уровне, где есть конкретные метрики, по которым все оценивают.

Являются ли Путин и Трамп психопатами?

По словам Черноморца, психопатия, нарциссизм, макиавеллизм называют "темной триадой". Иногда сюда добавляют еще садизм, который формирует "темную тетраду". Это – исследовательские термины. Ученые пытаются понять нюансы этих черт личности. Но полного понимания до сих пор нет.

Тут точно есть существенная генетическая компонента. Вероятнее всего, если говорить о психопатии, то ее нельзя просто взять и натренировать. Должны быть генетические предпосылки. Возможно, они решающие. Человек просто рождается с этой особенностью. Можно немножко повлиять на особенности поведения. Но в основном человек не изменится. Конечно, власть еще развращает людей. Это – сложная и мутная тема,

– отметил Черноморец.

Судя по всему, диктатор Путин – психопат. Он имеет фактически неограниченную власть. Если какие-то вещи его останавливали еще в 1990-х годах, то сейчас он вообще на это не обращает внимания.

Трамп, вероятнее всего, нарцисс. Ему важно выглядеть классным и грациозным. И главное – чтобы это подтверждали другие люди. Если говорить об общении психопата и нарцисса, то последние катастрофически проигрывают.

Нарциссом можно манипулировать. У психопата нет уязвимостей. Единственная уязвимость, пожалуй, если о его психопатичности узнают слишком рано. Тогда его просто могут уничтожить, потому что иначе с ним нельзя. Поэтому он скрывает, что не имеет эмпатии. Как только исчезают сильные бойцы, которые могут его уничтожить, то скрывать ему больше ничего не надо,

– подчеркнул нейробиолог.

Путин – психопат