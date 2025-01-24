Основной целью оккупантов, по данным Reuters, было получить контроль над территориями, которые соединяют материковую Россию с Крымом и ослабить ВСУ. Такая цель вроде бы достигнута. Бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, эта публикация не имеет смысла.

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Реальные намерения Путина

Сергей Жирнов отметил, что раньше Путин никогда не выражал недовольство экономикой. Во время любых публичных речей он говорит, что у России нет никаких проблем.

У меня возникает впечатление, что он живет в собственном "информационном пузыре", где ему никто не рассказывает о реальной ситуации,

– сказал бывший сотрудник КГБ.

Возникает подозрение, что статья в Reuters была вбросом, который организовали в Кремле. По мнению Жирнова, Путин таким образом пытается акцентировать в информационном пространстве тезис о том, что, мол, если оставить России все оккупированные территории, то диктатору будет проще объяснить россиянам, почему война завершилась.

Это может быть спецоперацией Кремля, которая проходит через западные средства массовой информации, чтобы подготовить там всех к выгодной России ситуации,

– сказал он.

Напомним, недавно Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с США по завершению войны, однако выдвинул условие – полная капитуляция Украины. Кремль продолжает настаивать на "нейтральном" статусе Украины, ее отказе во вступлении в НАТО и ограничениях на армию. Аналитики отмечают, что такие требования лишь подтверждают агрессивные намерения России.