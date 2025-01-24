Основною метою окупантів, за даними Reuters, було отримати контроль над територіями, які з'єднують материкову Росію з Кримом та послабити ЗСУ. Така мета начебто досягнута. Колишній співробітник КДБ Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що, на його думку, ця публікація немає сенсу.

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Реальні наміри Путіна

Сергій Жирнов зауважив, що раніше Путін ніколи не висловлював невдоволення економікою. Під час будь-яких публічних промов він говорить, що у Росії немає жодних проблем.

У мене виникає враження, що він живе у власній "інформаційній бульбашці", де йому ніхто не розповідає про реальну ситуацію,

– сказав колишній співробітник КДБ.

Виникає підозра, що стаття у Reuters була вкидом, який організували у Кремлі. На думку Жирнова, Путін таким чином намагається акцентувати в інформаційному просторі тезу про те, що, мовляв, якщо залишити Росії всі окуповані території, то диктатору буде простіше пояснити росіянам, чому війна завершилась.

Це може бути спецоперацією Кремля, яка проходить через західні засоби масової інформації, щоб підготувати там усіх до вигідної Росії ситуації,

– сказав він.

Нагадаємо, нещодавно Владімір Путін заявив про готовність до переговорів із США щодо завершення війни, проте висунув умову – повна капітуляція України. Кремль продовжує наполягати на "нейтральному" статусі України, її відмові у вступі до НАТО та обмеженнях на армію. Аналітики наголошують, що такі вимоги лише підтверджують агресивні наміри Росії.