Российские пропагандисты спросили у диктатора о внедрении рекламных технологий для развития бизнеса. На это Путин вдруг принялся цитировать советскую пропаганду о "девочке-припевочке". Об этом пишут даже российские СМИ, а курьезное видео уже гуляет по сети.

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Когда Путину начали задавать вопросы его же журналисты, он заявил, что не понимает, что он значит. И не сдержался, чтобы не процитировать частую о советском вожде Ленина.

Я девочка-припевочка, танцую и пою. Я Ленина не знаю, но я его люблю,

– сказал Путин.

Диктатор добавил: "я не понимаю, о чем вы говорите, но я вас поддерживаю". Такова она, современная российская технология для развития бизнеса.

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К слову, на съезде российского союза промышленников и предпринимателей российский диктатор заявил, что "в ближайшее время жителям европейских стран придется ездить в Россию и покупать там репу". Мол, урожайность в России "значительно превышает европейские показатели".

Также он заявил, что "товары будут идти" из России, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину и санкции. И, конечно, не обошлось без сказочек о том, что экономика страны-агрессорки стабильна.

Заметим, что сказки о "голоде в Европе" активно распространяют российские пропагандисты. В частности, Скабеева отметилась заявлением о том, что британцы будут есть диких белок.