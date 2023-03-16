Російські пропагандисти запитали диктатора про впровадження рекламних технологій для розвитку бізнесу. На це Путін раптом взявся цитувати радянську пропаганду про "дєвочку-пріпєвочку". Про це пишуть навіть російські ЗМІ, а курйозне відео вже гуляє мережею.

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Коли Путіну почали ставити питання його ж журналісти, він заявив, що не розуміє, що воно означає. І не стримався, щоб не процитувати частівку про радянського вождя Леніна.

Я дівчинка-приспівочка, танцюю та співаю. Я Леніна не знаю, але я його люблю,

– сказав Путін.

Диктатор додав: "я не розумію, про що ви говорите, але я вас підтримую". Така вона, сучасна російська технологія для розвитку бізнесу.

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До слова, на з'їзді російського союзу промисловців та підприємців російський диктатор заявив, що "найближчим часом жителям європейських країн доведеться їздити до Росії й купувати там ріпу". Мовляв, врожайність у Росії "значно перевищує європейські показники".

Також він заявив, що "товари будуть йти" з Росії попри повномасштабне вторгнення в Україну та санкції. І, звичайно, не минулося без казочок про те, що економіка країни-агресорки стабільна.

Зауважимо, що казочки про "голод в Європі" активно поширюють російські пропагандисти. Зокрема Скабєєва відзначилась заявою про те, що британці будуть їсти диких білок.