Поездка якобы была "рабочей". Об этом российский диктатор рассказал в интервью пропагандистским СМИ, передает 24 Канал.

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Ночью лучше видно

Путин заявил, что посетил жилые кварталы, объекты системы образования, университет, клинику Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), Филармонию и парк с памятником. Однако почему поездка проходила именно ночью – не объяснил. Вероятно, диктатору так лучше видно.

Путин утверждал, "одно дело, когда видишь это на бумаге или экране, а другое – вживую". Наверное, он хотел добавить "не на экране, а в бункере". Говорит, смотрел, как идут восстановительные работы в городе, который разрушила его же армия.

Хотел почувствовать настроение людей

Далее Путин рассказывал об общении с жителями города, у которых по сути россияне забрали все. По словам диктатора, это не рабочие, а местные жители. Хотя, зная методы Кремля, по всей вероятности, что подставные актеры.

Затем, по словам Путина, мариупольцы пригласили его смотреть их квартиры. Говорит, хотел "испытать настроение людей". Кстати, на пропагандистском видео был слышен голос женщины, кричавшей: "Это все неправда! Это все напоказ!" Диктатор продолжал свое представление, поэтому, наверное, "настроение не почувствовал".