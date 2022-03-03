Путин в разговоре со мной отказался прекратить атаки на Украину, – Макрон

Эммануэль Макрон побеседовал с Путиным 3 марта. Агрессор отказался прекратить атаки на Украину.

Макрон говорит, что важно поддерживать диалог с агрессором во избежание человеческой трагедии.

Важно Хуже всего впереди, Путин хочет захватить всю Украину, – Макрон

Французский президент намерен продолжать контакты с Путиным. Он добавил, что "мы должны избежать худшего".

Я разговаривал с президентом Путиным сегодня утром. На этом этапе он отказывается прекратить свои атаки на Украину,

– сказал Макрон.



Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!