Путин в разговоре со мной отказался прекратить атаки на Украину, – Макрон
3 марта 2022 , 22:49Читати новину українською
Источник:твиттер Макрона
Эммануэль Макрон побеседовал с Путиным 3 марта. Агрессор отказался прекратить атаки на Украину.
Макрон говорит, что важно поддерживать диалог с агрессором во избежание человеческой трагедии.
Важно Хуже всего впереди, Путин хочет захватить всю Украину, – Макрон
Французский президент намерен продолжать контакты с Путиным. Он добавил, что "мы должны избежать худшего".
Я разговаривал с президентом Путиным сегодня утром. На этом этапе он отказывается прекратить свои атаки на Украину,
– сказал Макрон.
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