Путин разрешил россиянам голосовать дистанционно на выборах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает голосовать на выборах дистанционно. В частности, и по почте. Речь идет обо всех уровнях выборов.

Об этом сообщили в издании Интерфакс со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации. Согласно этому закону, теперь в России ввели понятие "дистанционное электронное голосование".

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Такие изменения предусматривают разрешение на дистанционное голосование людям, имеющим уважительные причины, которые не позволяют прибыть в помещение для голосования. В таком случае у них появляется возможность проголосовать вне участков. Основанием для дистанционного голосования может быть не только плохое самочувствие или болезнь у гражданина России, но и "необходимость ухода за лицами, которые в этом нуждаются".

Стоит отметить, что в закон внесли правку, которая предусматривает, что голосование по избранию высшего должностного лица субъекта Российской Федерации может быть отложено законодательным органом государственной власти региона. Это случится в том случае, если на определенной территории введен режим повышенной готовности или чрезвычайное положение, а у граждан есть угроза жизни или здоровью.

Также, согласно закону, разрешен сбор подписей избирателей и участников референдумов с помощью "Единого портала государственных и муниципальных услуг".

К теме. Центральная избирательная комиссия России возобновила подготовку к референдуму, на котором должны проголосовать за поправки в конституцию. Среди них есть и обнуление президентских сроков Путина, которое поможет ему еще дважды избираться на пост главы.государства