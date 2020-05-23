Путін дозволив росіянам голосувати дистанційно на виборах

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що дозволяє голосувати на виборах дистанційно. Зокрема, й поштою. Йдеться про всі рівні виборів.

Про це повідомили у виданні Інтерфакс із посиланням на офіційний інтернет-портал правової інформації. Згідно з цим законом, тепер у Росії ввели поняття "дистанційне електронне голосування".

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Такі зміни передбачають дозвіл на дистанційне голосування людям, які мають поважні причини, що не дозволяють прибути в приміщення для голосування. У такому разі у них з'являється можливість проголосувати поза дільницями. Підставою для дистанційного голосування може бути не лише погане самопочуття чи хвороба у громадянина Росії, але й "необхідність догляду за особами, які цього потребують".

Варто зазначити, що у закон внесли також правку, яка передбачає, що голосування щодо обрання вищої посадової особи суб'єкта Російської Федерації може бути відкладено законодавчим органом державної влади регіону. Це трапиться у тому разі, якщо на певній території введений режим підвищеної готовності або надзвичайний стан, а у громадян є загроза життю чи здоров'ю.

Також, згідно з законом, дозволено збір підписів виборців і учасників референдумів за допомогою "Єдиного порталу державних і муніципальних послуг".

До теми. Центральна виборча комісія Росії відновила підготовку до референдуму, на якому мають проголосувати щодо поправок до конституції. Серед них є й обнулення президентських термінів Путіна, яке допоможе йому ще двічі обиратися на пост глави.держави