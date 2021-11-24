Путин: Россия стремится сменить власть в Киеве

Свежая публикация CNN рассказывает об опасностях и акцентах новой российской угрозы Украине. Сама тональность публикации показывает, что угрозу эту в США считают достаточно серьезной. Далее читайте на украинском.

Згідно до оприлюдненої інформації, Офіційний Вашингтон розглядає можливість розширення оборонної допомоги Україні та відправлення військових радників, щоб запобігти новому російському вторгненню.

До теми США не дозволять Росії бути безкарною

Йдеться, зокрема, про передачу Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin та мінометів, систем ППО Stinger, а також частини військової техніки, що призначалася для Афганістану.

Тим часом американські чиновники ведуть переговори з європейськими союзниками щодо створення нового пакету санкцій, який набуде чинності, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Водночас Адміністрація Байдена поки що остаточно не визначилася з обсягами потенційної допомоги, адже вони вважають, що її нарощування може розглядатися Росією в якості приводу для ескалації.

Проте, самі цілі Росії залишаються для Вашингтону не зовсім зрозумілими. Але там переконані, що метою не може бути прагнення відрізати ще один шматок Донецької області, а лише політичні зміни у Києві, що унеможливлять "західний" вектор розвитку. У цьому контексті згадується ризик політичної дестабілізації.

Зокрема, за даними CNN, представники США також поділилися з високопоставленими українськими чиновниками доказами того, що Росія через ФСБ веде деструктивну діяльність усередині України з метою викликати невдоволення адміністрацією президента Володимира Зеленського.

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Вони також вказали на присутність біля кордонів України спецназу та розвідників ГРУ та СВР.

Тим часом демократичні та республіканські конгресмени готують поправки до оборонного законодавства.

У поправці, запропонованій очільником комітету закордонних справ Сенату Бобом Менендесом, йдеться про те, що президент Джо Байден має ввести нові значні санкції проти високопосадовців Кремля, включаючи президента Росії Володимира Путіна, у разі військової ескалації проти України.

Поправка також передбачає запровадження додаткових санкцій щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Розходження республіканців і демократів по даному питанню полягають у тому, що республіканці наголошують, що санкції проти ПП2 мають впроваджуватися автоматично, а не за рішенням президента.