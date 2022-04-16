До нападения эти страны были с нейтральным статусом. Об этом пишет западное издание The Guardian.

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Путин заставил внезапно изменить мнение

Как отмечает СМИ, из-за жестокой манеры, с которой российский президент пытался лишить Украину безопасности, привела к внезапному изменению мышления в Финляндии и Швеции. Это стало сильным рывком, потому что инициатива вступления в НАТО шла снизу, а не от политической элиты.

Отношение к членству в НАТО еще не стабильно, и финны со шведами могут вернуться в комфортный полунейтралитет. Ядерные угрозы России могут заставить избирателей подумать еще раз. Однако есть множество форм членства в НАТО, и Финляндия вместе со Швецией еще не полностью изучили их,

– говорится в тексте статьи.

Теперь могут сформировать новую границу с НАТО протяженностью 1300 километров. А это полная противоположность тому, чего Путин хотел добиться в договорах, направленных на сокращение НАТО.

Также ухудшает положение Москвы тот факт, что Североатлантический союз может укрепиться в Балтийском море. А это близко к Калининградскому анклаву, являющемуся стратегической военно-морской базой России.

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