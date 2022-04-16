До нападу ці країни були з нейтральним статусом. Про це пишу західне видання The Guardian.

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Путін змусив раптово змінити думку

Як зазначає ЗМІ, через жорстоку манеру, з якою російський президент намагався позбавити Україну безпеки, призвела до раптової зміни мислення у Фінляндії та Швеції. Це стало сильним ривком, бо ініціатива вступу в НАТО йшла знизу, а не від політичної еліти.

Ставлення до членства в НАТО ще не стабільне, і фіни зі шведами можуть повернутися до комфортного напівнейтралітету. Ядерні загрози Росії можуть змусити виборців ще раз подумати. Однак є безліч форм членства в НАТО, і Фінляндія разом зі Швецією ще не повністю вивчили їх,

– мовиться у тексті статті.

Тепер можуть сформувати нову межу з НАТО протяжністю 1300 км. А це є повною протилежністю тому, чого Путін хотів домогтися в договорах, спрямованих на скорочення НАТО.

Також погіршує становище Москви той факт, що Альянс може зміцнитися в Балтійському морі. А це близько до Калінінградського анклаву, що є стратегічною військово-морською базою Росії.

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