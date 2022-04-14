Путин сам создал реальность, в которой возможны ракетные обстрелы Москвы

Спикер Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина обязательно нанесет свои удары по Москве в ответ на попытки России обстреливать центры принятия решений в Киеве. А почему бы и нет?

А ведь могут. И кстати, именно Путин создал ту новую реальность в которой все могут бомбить друг друга по первому подозрению, из мести, или под влиянием галлюцинаций.

"Возможности есть" Арестович заявил, что Украина нанесет удар по Москве в случае атаки на Киев

Новая реальность

Если России можно бомбить, то почему нельзя всем остальным?

Бредни про то, что Украина готовила нападение на Россию, а Россия просто опередила ее – оставим клиническим идиотам.

Согласно их логике: младенцы Вифлеема готовили государственный переворот и убийство царя Ирода.

Царю удалось "всего на шесть часов" опередить реализацию жуткого плана младенцев.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: