Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что путинская власть не хочет, чтобы такие военные преступники попали в украинский плен. В Кремле боятся, чтобы там они не рассказали ничего лишнего о российской агрессии против Украины.

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Заключение в России

Игорь Яковенко отметил, что Владимир Путин лучше посадит когда-то "уважаемого" военного Артема Городилова за решетку, чем подвергать опасности свое правление.

Журналист назвал несколько причин, по которым российских военных высоких рангов сажают в тюрьму. Первое, чтобы в плену военный, который имел доступ к важной информации не начал говорить о преступлениях России. Второе, если военный приобретает власть и уважение среди подчиненных и пытается принимать собственные решения, то его устраняют. Третья причина заключается в чрезмерном обворовывании военной верхушкой российской армии.

Как следствие, в России уже несколько десятков генералов за решеткой. Это очень много,

– подчеркнул Яковенко.