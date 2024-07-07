Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що путінська влада не хоче, щоб такі військові злочинці потрапили до українського полону. У Кремлі бояться, щоб там вони не розповіли нічого зайвого про російську агресію проти України.

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Ув'язнення у Росії

Ігор Яковенко наголосив, що Владімір Путін краще запроторить колись "поважного" військового Артьома Городилова за ґрати, ніж наражатиме на небезпеку своє правління.

Журналіст назвав кілька причин, через які російських військових високих рангів ув'язнюють. Перше, щоб у полоні військовий, який мав доступ до важливої інформації не почав говорити про злочини Росії. Друге, якщо військовий здобуває владу та повагу серед підлеглих та намагається приймати власні рішення, то його усувають. Третя причина полягає у надмірному обкраданні військовою верхівкою російської армії.

Як наслідок, у Росії вже кілька десятків генералів за ґратами. Це дуже багато,

– наголосив Яковенко.