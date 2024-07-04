Полковник Городилов причетний до низки жорстоких воєнних злочинів, зокрема, до вбивств мирних жителів в Бучі та Ірпені. Як передають пропагандистські ЗМІ, командира 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади полковника Артема Городилова передали представникам Головного військового слідчого управління Росії.

Артем Городилов та його злочини

Наразі Городилову приписують справу по особливо великому розміру шахрайства. Однак точних деталей російська сторона не розголошує. Згідно з Кримінальним кодексом Росії, розмір великих розкрадань складає близько одного мільйона.

До того ж Артем Городилов підпадає під санкції низки країн і є фігурантом у воєнних злочинах. За даними розслідування від New York Times, підполковнику Городилову інкримінують вбивство мирних жителів в Бучі та Ірпені.

Різанина в Бучі

Журналісти New York Times додатково встановили, що до жахливих подій в Бучі причетні військові 234-го десантно-штурмового полку з Пскова. На той час керівником полку був сам Городилов. У березні 2022 року, десантний розділ убив десятки цивільних жителів. Людей цинічно розстріляли на вулиці Яблуневій.

Окупанти використовували мобільні пристрої убитих задля дзвінків в Росію. Саме так медійникам вдалося віднайти винуватців різанини. Серед них журналісти виявили двох російських військових, які належали до 234-му полку.

Раніше стало відомо, що російського окупанта Шишимаріна засудили до довічного за вбивство цивільного.