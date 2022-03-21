Так "подсанкционные" будут вкладывать деньги только в Россию. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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"Welcome to Russia"

"Думаю, Путин был очень счастлив, когда санкции ввели против Романа Абрамовича, Олега Дерипаски и других российских олигархов", – подчеркнул Денисенко.

После этого он начал говорить: "Welcome to Russia. Вы должны инвестировать именно в России. Оставайтесь здесь и живите так же, как и я,

– сказал советник главы МВД.

Он объяснил, что Путин живет в бункере и хочет распространить "бункерную жизнь" на все свое окружение.

Кстати, по информации Центра противодействия коррупции, у российского президента остались только 3 "карманных" олигарха – Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и Сергей Чемезов.

Денисенко объяснил, почему Путину выгодны санкции против российских олигархов: смотрите видео