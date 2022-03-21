Так "підсанкційні" вкладатимуть гроші лише в Росію. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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"Welcome to Russia"

"Думаю, Путін був дуже щасливим, коли санкції ввели проти Романа Абрамовича, Олега Дерипаски й інших російських олігархів", – наголосив Денисенко.

Після цього він почав говорити: welcome to Russia. Ви повинні інвестувати саме в Росії. Залишайтесь тут та живіть так само як і я,

– сказав радник глави МВС.

Він пояснив, що Путін живе в бункері і хоче поширити "бункерне життя" на абсолютно все своє оточення.

До речі, за інформацією Центру протидії корупції, в російського президента залишилися лише 3 "кишенькові" олігархи – Юрій Ковальчук, Геннадій Тимченко та Сергій Чемезов.

Денисенко пояснив, чому Путіну вигідні санкції проти російських олігархів: дивіться відео