Так "підсанкційні" вкладатимуть гроші лише в Росію. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
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"Welcome to Russia"
"Думаю, Путін був дуже щасливим, коли санкції ввели проти Романа Абрамовича, Олега Дерипаски й інших російських олігархів", – наголосив Денисенко.
Після цього він почав говорити: welcome to Russia. Ви повинні інвестувати саме в Росії. Залишайтесь тут та живіть так само як і я,
– сказав радник глави МВС.
Він пояснив, що Путін живе в бункері і хоче поширити "бункерне життя" на абсолютно все своє оточення.
До речі, за інформацією Центру протидії корупції, в російського президента залишилися лише 3 "кишенькові" олігархи – Юрій Ковальчук, Геннадій Тимченко та Сергій Чемезов.
Денисенко пояснив, чому Путіну вигідні санкції проти російських олігархів: дивіться відео