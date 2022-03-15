До списку увійшли ще 15 фізичних і 9 юридичних осіб з Росії. Про це мовиться у заяві на сайті Ради.

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ЄС запровадив нові санкції: список

До списку увійшли олігархи, а також інші провідні бізнесмени, що працюють у ключових секторах економіки (таких як чорна металургія, енергетика, банківська справа, засоби масової інформації, товари та послуги військового та подвійного призначення).

До списку також входять лобісти та пропагандисти, які просувають кремлівський наратив щодо ситуації в Україні.

Серед тих "новачків", хто увійшов в перелік:

мільярдер Роман Абрамович ;

; мільярдер Сулейман Керімов ;

; співзасновники Альфа-груп Герман Хан та Олексій Кузьмічов ;

; мільярдер Віктор Рашніков ;

; глава Російського союзу промисловців та підприємців Олександр Шохін;

Олександр Шохін; голова ПАТ "Россеть" Андрій Рюмін – зять кума президента Росії Віктора Медведчука;

До слова. Втікач Віктор Медведчук видав за нього заміж свою дочку Ірину у 2006 році.

керуючий директор "Яндекса" Тигран Худавердян ;

; голова "ЄвроХіму" Володимир Рашевський;

Костянтин Ернст, гендиректор "Першого каналу";

гендиректор "Першого каналу"; Олександр Міхєєв , гендиректор "Рособоронекспорту";

, гендиректор "Рособоронекспорту"; Армен Гаспарян;

Артем Шейнін, телеведучий;

Дмитро Куликов, публіцист;

Марина Сєчіна, колишня дружина Ігоря Сєчіна, власник "Станкофлоту".

Серед компаній, включених до оновленого списку санкцій ЄС:

"РН-Аеро";

Об'єднана авіабудівна корпорація;

Об'єднана суднобудівна корпорація;

"Вертольоти Росії";

"Уралвагонзавод".

Це рішення є частиною четвертого пакету обмежувальних заходів, запроваджених ЄС проти Росії у зв’язку з її військовою агресією проти України.

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