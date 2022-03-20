Среди лотов недвижимость подсанкционного соучредителя Альфа-Банка

Издание Financial Times пишет, что в последние дни сразу несколько россиян обращались к брокерам по продаже многомиллионной недвижимости на Манхэттене.

Кстати Франция заморозила активы Центробанка России на 22 миллиарда евро.

Сообщают, что они пытаются избавиться от активов из-за опасений санкций США. При этом россияне пытаются минимизировать публичность, поэтому хотят продать недвижимость через конфиденциальные соглашения с брокерами.

Однако журналистам удалось установить, что среди лотов есть недвижимость подсанкционного соучредителя Альфа-Банка Алексея Кузьмичева в Верхнем Ист-Сайде.

Недвижимость предлагают купить за 41 миллион долларов. Это на 1 миллион долларов меньше чем Кузьмичев заплатил за нее в 2016 году.

Россияне опасаются "недружественной атмосферы"

Долли Ленц, ведущая брокер элитной недвижимости Нью-Йорка, заявила, что получила много запросов от инвесторов, надеющихся дешево купить объекты россиян.

Financial Times пишет, что избавиться от недвижимости желают даже те россияне, которые далеки по состоянию и политическим связям от олигархов и вряд ли попадут в санкционный список.

Но они опасаются "недружественной атмосферы" или им нужны деньги, чтобы компенсировать потери в своих активах из-за санкций,

пишет газета.

Издание пишет, что российские олигархи стали менее заметными на рынке США после аннексии Крыма в 2014 году. Впрочем, неизвестно, сколько недвижимости россияне на самом деле имеют в США.

Причина в том, что многие работают через фиктивные компании.