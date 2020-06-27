Экс-советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил: Владимир Путин считает, что может манипулировать Дональдом Трампом. Президент США боится делать заявления о вмешательстве РФ в выборы, чтобы не ставить под сомнение легитимность своего президентства. А рассматривая вопрос военной поддержки Украине, Трамп прежде всего думал о своем переизбрании.

Зависимость Трампа от манипуляций Путина и вопрос военной помощи Украине прокомментировал бывший советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, пишет "Голос Америки".

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Президент РФ считает, что манипулирует американским коллегой

Считаю, Путин думает, что может заставить Трампа плясать под свою дудку. Он видит его насквозь,

– заявил Болтон.

По его мнению, из-за него для Дональда Трампа почти невозможно признать, что Россия вмешивалась в выборы в 2016 году. Впоследствии делала похожие попытки на выборах 2018 и продолжает вмешательство в выборы 2020.

Болтон отметил, что президент США уверен: если он это признает, то поставит под сомнение легитимность своей победы в 2016 году.

"Как показала пресс-конференция Хельсинкского саммита, когда оказалось, что президент доверился слову Путина больше, чем собственной разведке, это вызвало огромное беспокойство, особенно среди наших партнеров", – подчеркнул бывший советник Белого дома.

Вопрос военной помощи Украине

Также Болтон заявил, что, заморозив военную поддержку Украине, Трамп думал о своем переизбрании.

Фокус на Украине был полностью связан с причинением вреда политическим оппонентам Трампа – Хиллари Клинтон и Джо Байдену,

– пояснил бывший советник.

Он считает, что вопрос помощи не имел ничего с проблемой коррупции в Украине. Это был лишь повод.

Разблокировали помощь, по мнению Болтона, только благодаря силе и политическому давлению на Трампа. "Думаю, что на двухпартийной основе члены Конгресса говорили: "Что здесь творится? Мы утвердили эти деньги. Вы подписали закон, – аргументировал политик.

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Что этому предшествовало