Есть веские причины продолжать диалог с Россией, – Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мир не может считать само собой разумеющимся стремление США быть мировым лидером. Страны должны соответственно скорректировать свои приоритеты. Однако для продолжения конструктивного диалога с Россией есть веские причины.
Свое отношение к мировому лидерству Соединенных Штатов и сотрудничеству с РФ Ангела Меркель прокомментировала европейским изданиям, пишет The Guardian.
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О стремлении США к лидерству
Меркель отметила, что мир больше не может принимать как правило стремление США стать мировым лидером. Согласно этому, страны должны скорректировать свои приоритеты.
Мы выросли с определенным знанием того, что США хотят стать мировым государством. Если бы Штаты сейчас хотели выйти из этой роли по своей воле, нам бы надо было об этом очень глубоко подумать,
– отметила канцлер Германии.
Она также прокомментировала частичный вывод американских войск из страны. "Американские войска в Германии помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но и интересы США", – пояснила Меркель.
В то же время добавила, что Германии стоило бы больше тратить на оборону, несмотря на прогресс за последние годы.
О сотрудничестве с Россией
Лидер Германии признала закономерность агрессивного поведения России. В частности, вспомнила о "кампаниях по дезинформации" и убийстве чеченца Зелимхана Хангошвили в Берлине.
Однако отметила, что сотрудничество с РФ все же не нужно прекращать.
Есть веские причины продолжать конструктивный диалог с Россией. В таких странах, как Сирия и Ливия, которые являются в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России большое,
– объяснила она.
И добавила, что будет продолжать делать все для сотрудничества с Россией.
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Отношение Меркель к США и выводу американских войск из Германии
- В прошлом часто говорила о своем увлечении глобальным влиянием США.
- Выступая перед Конгрессом в 2009 году, Меркель рассказала о "невероятном даре свободы", который восточные немцы получили в результате падения Берлинской стены при поддержке Соединенных Штатов.
- Даже во времена президентства Барака Обамы немецкое правительство упрекали за низкие военные расходы. Впоследствии уже во времена Дональда Трампа критика только усилилась.
- Недавно американский президент подтвердил планы США вывести 9 500 американских военных из баз в Германии.