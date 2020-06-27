Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мир не может считать само собой разумеющимся стремление США быть мировым лидером. Страны должны соответственно скорректировать свои приоритеты. Однако для продолжения конструктивного диалога с Россией есть веские причины.

Свое отношение к мировому лидерству Соединенных Штатов и сотрудничеству с РФ Ангела Меркель прокомментировала европейским изданиям, пишет The Guardian.

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О стремлении США к лидерству

Меркель отметила, что мир больше не может принимать как правило стремление США стать мировым лидером. Согласно этому, страны должны скорректировать свои приоритеты.

Мы выросли с определенным знанием того, что США хотят стать мировым государством. Если бы Штаты сейчас хотели выйти из этой роли по своей воле, нам бы надо было об этом очень глубоко подумать,

– отметила канцлер Германии.

Она также прокомментировала частичный вывод американских войск из страны. "Американские войска в Германии помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но и интересы США", – пояснила Меркель.

В то же время добавила, что Германии стоило бы больше тратить на оборону, несмотря на прогресс за последние годы.

О сотрудничестве с Россией

Лидер Германии признала закономерность агрессивного поведения России. В частности, вспомнила о "кампаниях по дезинформации" и убийстве чеченца Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Однако отметила, что сотрудничество с РФ все же не нужно прекращать.

Есть веские причины продолжать конструктивный диалог с Россией. В таких странах, как Сирия и Ливия, которые являются в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России большое,

– объяснила она.

И добавила, что будет продолжать делать все для сотрудничества с Россией.

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Отношение Меркель к США и выводу американских войск из Германии