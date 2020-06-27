Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що світ не може вважати само собою зрозумілим прагнення США бути світовим лідером. Країни мають відповідно скорегувати свої пріоритети. Однак для продовження конструктивного діалогу з Росією є вагомі причини.

Своє ставлення до світового лідерства Сполучених Штатів та співпраці з РФ Ангела Меркель прокоментувала європейським виданням, пише The Guardian.

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Про прагнення США до лідерства

Меркель зазначила, що світ більше не може приймати як правило прагнення США стати світовим лідером. Відповідно до цього, країни повинні скорегувати свої пріоритети.

Ми виросли з певним знанням того, що США хочуть стати світовою державою. Якби Штати зараз хотіли вийти з цієї ролі за власною волею, нам би треба було про це дуже глибоко подумати,

– наголосила канцлерка Німеччини.

Вона також прокоментувала часткове виведення американських військ з країни. "Американські війська у Німеччині допомагають захищати не тільки Німеччину і європейську частину НАТО, а й інтереси США", – пояснила Меркель.

Водночас додала, що Німеччині варто було б більше витрачати на оборону, попри прогрес за останні роки.

Про співпрацю з Росією

Лідерка Німеччини визнала закономірність агресивної поведінки Росії. Зокрема, згадала про "кампанії з дезінформації" та вбивство чеченця Зелімхана Хангошвілі в Берліні.

Однак зазначила, що співпрацю з РФ все ж не потрібно припиняти.

Є вагомі причини продовжувати конструктивний діалог з Росією. У таких країнах, як Сирія і Лівія, які є у безпосередній близькості від Європи, стратегічний вплив Росії великий,

– пояснила вона.

Та додала, що продовжуватиме робити все для співпраці з Росією.

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