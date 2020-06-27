Ексрадник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив: Володимир Путін вважає, що може маніпулювати Дональдом Трампом. Президент США боїться робити заяви щодо втручання РФ у вибори, аби не ставити під сумнів легітимність свого президентства. А розглядаючи питання військової підтримки Україні, Трамп насамперед думав про своє переобрання.

Залежність Трампа від маніпуляцій Путіна та питання військової допомоги Україні прокоментував колишній радник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Болтон, пише "Голос Америки".

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Президент РФ вважає, що маніпулює американським колегою

Вважаю, Путін думає, що може змусити Трампа танцювати під свою дудку. Він бачить його наскрізь,

– заявив Болтон.

На його думку, через нього для Дональда Трампа майже неможливо визнати, що Росія втручалась у вибори 2016 році. Згодом робила схожі спроби у вибори 2018 і продовжує втручання у вибори 2020.

Болтон зазначив, що президент США впевнений: якщо він це визнає, то поставить під сумнів легітимність своєї перемоги у 2016 році.

"Як показала пресконференція Гельсінського саміту, коли виявилось, що президент довірився слову Путіна більше, ніж власній розвідці, це викликало величезне занепокоєння, особливо серед наших партнерів", – наголосив ексрадник Білого дому.

Питання військової допомоги Україні

Також Болтон заявив, що, заморозивши військову підтримку Україні, Трамп думав про своє переобрання.

Фокус на Україні був повністю пов’язаний із завданням шкоди політичним опонентам Трампа – Гілларі Клінтон та Джо Байдену,

– пояснив колишній радник.

Він вважає, що питання допомоги не мало нічого з проблемою корупції в Україні. Це був лише привід.

Розблокували допомогу, на переконання Болтона, лише завдяки силі й політичному тиску на Трампа. "Думаю, що на двопартійній основі члени Конгресу казали: "Що тут коїться? Ми затвердили ці гроші. Ви підписали закон, – аргументував політик.

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Що цьому передувало