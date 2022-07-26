Об этом 24 каналу рассказал политолог и аналитик по венгерскому вопросу на Закарпатье Дмитрий Тужанский. По его словам, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану не обязательно быть агентом путина, чтобы транслировать российские нарративы. Он ввел страну в зависимость от российского газа и нефти, а теперь может рассказывать о так называемой "защите венгерских интересов".

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Венгрия – это вызов для НАТО и ЕС

Как считает Тужанский, это очень опасно, что российские гибридные влияния интегрированы в национальные интересы Венгрии. Ведь она является представителем ЕС и НАТО и вообще региона, против которого россия ведет гибридную агрессию.

Из-за этой зависимости Венгрия постоянно подыгрывает путину. И российский президент, очевидно, сильно этим доволен.

Выходит, что Венгрия не может противостоять, а только подыгрывает россии. Венгрия сегодня – это "идеальная" Европа в представлении путина. Когда не нужно быть шпионом, а просто следует интегрировать эту зависимость и в нужный момент шантажировать. По-моему, сейчас это все так и происходит,

– отметил Тужанский.

Он добавил, что Венгрия – это вызов сейчас для всего западного мира.

В воображении путина Венгрия – это "идеальная" Европа, – Тужанский: смотрите видео

Напомним, по мнению украинского политолога Николая Давидюка, Венгрия сейчас снова повторяет ошибку, которую сделала во время Второй мировой войны, когда выбрала сторону зла. Как и тогда, так и сейчас они обязательно проиграют.