Президент страны-агрессора абсурдно заявил, что предложенный оккупантами план по Украине якобы позволит "немедленно" прекратить бои и начать переговоры. Об этом сообщили росСМИ, передает 24 Канал.

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Путин снова заговорил о “мирном плане” и переговорах

Предложенный Россией план по Украине при готовности Киева и Запада "позволит" немедленно прекратить бои и начать переговоры,

– цинично заявил военный преступник.

Кроме того, на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане Путин поблагодарил участников организации за предложения по "урегулированию конфликта" в Украине. Также заявил о "готовности" Москвы учитывать их.

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Заметим, что накануне кремлевский диктатор поставил абсурдные условия для переговоров абсурдные условия для переговоров. Он грезил, якобы Россия "хоть завтра" готова сесть за стол для переговоров.

Диктатор абсурдно заявил, что украинские войска должны быть выведены со всей территории "новых российских регионов" – на самом деле оккупированных территорий Украины, а Киев должен заявить о намерении отказаться от планов вступить в НАТО.