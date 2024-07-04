Президент країни-агресора абсурдно заявив, що запропонований окупантами план щодо України нібито дозволить "негайно" припинити бої й розпочати переговори. Про це повідомили росЗМІ, передає 24 Канал.

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Путін знову заговорив про "мирний план" і переговори

Запропонований Росією план щодо України за готовності Києва та Заходу "дозволить" негайно припинити бої та розпочати переговори,

– цинічно заявив воєнний злочинець.

Окрім того, на саміті Шанхайської організації співробітництва в Астані Путін подякував учасникам організації за пропозиції щодо "врегулювання конфлікту" в Україні. Також заявив про "готовність" Москви враховувати їх.

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Зауважимо, що напередодні кремлівський диктатор поставив абсурдні умови для переговорів. Він марив, нібито Росія "хоч завтра" готова сісти за стіл для перемовин.

Диктатор абсурдно заявив, що українські війська мають бути виведені з усієї території "нових російських регіонів" – насправді окупованих територій України, а Київ повинен заявити про намір відмовитися від планів вступити до НАТО.