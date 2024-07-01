Ба більше, за словами Володимира Зеленського, уже є успішні приклади таких перегорів. Зокрема, це домовленості стосовно зернового коридору, у яких брала участь Туреччина та ООН.

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Зеленський про переговори з Росією

Як констатував глава нашої держави, під час діалогу стосовно зерна Україна домовлялась не з "блокуючою рукою Росії", а – Організацією Об'єднаних Націй та Туреччиною.

А вже вони, своєю чергою, взяли на себе відповідальність домовлятись з російською стороною та підписувати з нею відповідну угоду. І це, як не дивно, спрацювало досить добре.

І в територіальній цілісності, і в енергетиці, і в судноплавстві можна використати цю модель: коли з різних континентів... Готують рішення щодо тієї чи тієї кризи.

Зеленський зазначив, що, крім вищевказаної моделі, Україна поки не має інших форматів. З його слів зрозуміло, що про прямі перемовини між Києвом та Москвою не може йтися.

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Зверніть увагу! З-поміж іншого, Зеленський констатував: Україна остерігається, що мирний діалог та паузу на фронті Росія використає для нарощування сил і посилення агресії в майбутньому.