Ба більше, за словами Володимира Зеленського, уже є успішні приклади таких перегорів. Зокрема, це домовленості стосовно зернового коридору, у яких брала участь Туреччина та ООН.
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Зеленський про переговори з Росією
Як констатував глава нашої держави, під час діалогу стосовно зерна Україна домовлялась не з "блокуючою рукою Росії", а – Організацією Об'єднаних Націй та Туреччиною.
А вже вони, своєю чергою, взяли на себе відповідальність домовлятись з російською стороною та підписувати з нею відповідну угоду. І це, як не дивно, спрацювало досить добре.
І в територіальній цілісності, і в енергетиці, і в судноплавстві можна використати цю модель: коли з різних континентів... Готують рішення щодо тієї чи тієї кризи.
Зеленський зазначив, що, крім вищевказаної моделі, Україна поки не має інших форматів. З його слів зрозуміло, що про прямі перемовини між Києвом та Москвою не може йтися.
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