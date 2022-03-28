Путин сейчас живет в полном вакууме, он не может знать, что происходит снаружи, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин в настоящее время находится в полном вакууме. Ему неизвестно из-за этого, что происходит во внешнем мире.

В интервью английскому журналу The Economist президента спросили, он больше сейчас апеллирует к людям Запада, а не к политикам. Тот ответил утвердительно и сказал, что политики иногда находятся в вакууме и привел пример Путина.

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То, что мы видим сейчас, Путин находится в закрытой атмосфере. То есть, он не знает и я не могу описать все, что с ним происходит. Не знаю, с кем он разговаривает ежедневно, еженедельно или каждые две недели. Это значит, что он не может понять или не мог знать, что происходит снаружи,

– сказал президент.

По его словам, нужно быть ближе к миру.

"Я очень открыт к людям. Но даже я, если бы сидел в офисе и не выходил на улицу 3 – 4 дня, у меня не было бы корректной информации о том, что происходит в мире", – пояснил Зеленский.

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