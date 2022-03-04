Российский диктатор разъяснил Шольцу цели так называемой "спецоперации"

В Кремле заявили, что Путин и Шольц продлили обсуждение по телефону ситуации в Украине.

Стоит отметить, что Шольц договаривается с Путиным об организации гуманитарных коридоров в Украине.

Сообщается, что российский президент рассказал немецкому канцлеру "принципиальные подходы РФ" в контексте проведения "спецоперации на Донбассе".

Именно так российская пропаганда называет кровавую и циничную войну по всей территории Украины.

Российский диктатор разъяснил Шольцу цели так называемой "спецоперации", которые будут реализованы.

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