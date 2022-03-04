Російський диктатор роз'яснив Шольцу цілі так званої "спецоперації"

У Кремлі заявили, що Путін та Шольц продовжили обговорення по телефону ситуації в Україні.

Варте уваги Шольц домовляється з Путіним про організацію гуманітарних коридорів в Україні

Повідомляється, що російський президент розповів німецькому канцлеру "принципові підходи РФ" у контексті проведення "спецоперації на Донбасі".

Саме так російська пропаганда називає криваву та цинічну війну по всій території України.

Російський диктатор роз'яснив Шольцу цілі так званої "спецоперації", які будуть реалізовані.

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