"Ядерное оружие в Беларуси" вредно только для Путина

Для тех, кто попытался бы проследить за логикой в последовательных заявлениях лидера России Владимира Путина на протяжении последних 12 – 13 месяцев, это могло бы оказаться очень непростой задачей.

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Кремлевский (или скорее "бункерный") наставник каждый свой следующий мессидж/заявление делает с таким же уверенным и строгим видом, будто это заявление логически вытекает из предыдущих его сообщений. В феврале 2022 года риторика таких сообщений сводилась к денацификации и демилитаризации Украины. Впоследствии она изменилась на "необходимость применить ответные шаги на угрозу со стороны НАТО", а через несколько месяцев говорилось уже исключительно "о сохранении России от уничтожения и развала".

Недавно мир взбудоражила очередная сенсационная новость – Путин заявил, что собирается размещать в Беларуси тактическое ядерное оружие. Мол, для этого в союзном государстве уже строятся специальные объекты (хранилища), а военные пилоты белорусских ВС уже "проходят специальную подготовку". Следом за ним Александр Лукашенко начал нахваляться таким "апгрейдом". По его мнению, это должно прибавлять ему вес, как "лидеру нового ядерного государства".

Однако волноваться из-за этих событий не стоит: ядерный шантаж Путина – это лишь его "вербальная интервенция". Следует понимать, что на реальность она никак не влияет.

По свидетельству части военных аналитиков и экспертов в области ядерного вооружения, Путин не будет передавать тактическое ядерное оружие Лукашенко (и нет в Беларуси никаких построенных "хранилищ ядерных боеприпасов, которые должны начать работу в июле 2023 года").

Да и НАТО не будет реагировать на эти сообщения, а на фронте от этой "новой вводной" вообще ничего не меняется, и вообще ничего не изменится, потому что это очередная ложь Путина! Да еще и вредная для России ложь! Ведь с точки зрения реальной безопасности формально эта новая "вводная" от Путина лишь добавляет козырей его оппонентам. Поскольку теперь для размещения своего ядерного оружия в Восточной Европе или Финляндии – прямо у границ России – США имеют дополнительный весомый аргумент.

Путин не умеет играть в политические шахматы

Спрашивается: зачем же тогда Путин делает это? Ответ может быть очень прост: для того чтобы сделать очередной "красивый" ход на шахматной доске мировой политики, где он бесспорно любуется своей ролью "гроссмейстера".

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Только вот на самом деле никакой он не гроссмейстер, а лжец и манипулятор, похожий на персонажа знаменитой книги Ильфа и Петрова, желавшего произвести впечатление на публику в шахматном клубе в Васюках! Путин никогда и не учился "играть в шахматы", то есть быть политическим игроком/лидером.

Те знания и навыки, которыми ему сделали "прошивку" и которые ему больше и глубже укоренились в мозгу на уровне глубокого подсознания – это знания, полученные в школе шпионов в советском КГБ. Там его учили постоянно манипулировать, притворяться другим человеком, менять обиды и сбивать с толку оппонентов, заставлять их поверить в изданную информацию и принимать ложные решения. Каждая такая успешная попытка воспринимается самим Путиным как очередной выигрыш, удача.

Однако есть и еще одна часть этой истории: стратегические цели, которые для шпиона определяли в "центре", были важнейшим указателем, компасом для движения, основанием для принятия дальнейших решений. Но сейчас у Путина нет "центра". Он сам вот уже более 20 лет и является "центром", поэтому цели устанавливает себе сам.

Цель Путина одна, и она не изменилась

Каковы его цели на сегодня? К чему действительно стремится кремлевский диктатор? Это нужно понимать, ведь постановка целей важна, если ты воспитан системой, где важен результат и его достижения, но не важны ресурсы. В частности, человеческие ресурсы, то есть жертвы.

Может показаться, что Путин постоянно меняет свои стратегические цели:

год назад говорилось о завоевании всей Украины,

затем целью было "освобождение Донбасса",

впоследствии "возвращение исторических земель "малороссии",

а еще позже – сохранение России от уничтожения и развала.

Может показаться, что нет конкретной точки, куда следует добраться, результата, который нужно получить, нет системы, которую следует построить. Однако это ложное впечатление. Цель и стратегическая цель Путина не изменились с начала войны: он хочет завоевать, а точнее – уничтожить Украину.

Владение так называемой "ядерной триадой" внушает кремлевскому диктатору уверенность в своей безопасности от "внешних врагов" – США и НАТО. В то же время, владение безграничным контролем над медийными ресурсами в государстве и тоталитарной репрессивной системой – гарантирует ему безопасность от "внутренних врагов". Значит, все надежды украинцев завершить войну с выходом "на границы 1991 года" выглядят наивными мечтами. Это отнюдь не остановит Путина от продолжения войны до достижения его реальной цели.

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Российские ракеты и системы залпового огня как раньше, так и сейчас пересекают государственную границу Украины 1991 года, 2022 года и линию фронта образца 2023 года. Выпускник ГБшной школы Путин будет и дальше продвигать новые "вводные", чтобы сбивать с толку тех политиков и экспертов, которые до сих пор не поняли, что все это игра. Игра на усталость, на выносливость, на износ…

Что агрессору говорит его шпионская чуйка

Некоторые европейские политики уже начали включаться в эту игру, а значит – подыгрывать Путину, рассказывая о "вреде национальной экономике и интересам" и "необходимости договариваться". Конечно, с самого начала такой нарратив продвигали только премьер Венгрии Виктор Орбан и еще несколько топ-чиновников из ЕС. Но впереди в европейских странах выборы (скорейшие – во Франции), а российская пропаганда на этой территории хоть и ослабла, но продолжает работать.

Люди в состоятельной и спокойной Европе устали от войны и новостей об очередных ограничениях и санкциях, а первоначальный шок от фото и видео из Бучи и Бородянки постепенно притупился. Именно на это и рассчитывает Путин, так ему подсказывает его ГБшная шпионская чуйка.

Таким образом, создавая сообщения о размещении ядерных ракет в Беларуси, Путин использует принципы шпионского шантажа: "Эй, европейцы, вы устали от войны в Украине? Вам надоели экономические проблемы, которые обострила эта война? А тут еще и дополнительная ядерная угроза из Беларуси. Оно вам нужно? Нажмите на Украину из-за своих политиков – пусть договариваются!". Вот таким, вероятно, было бы сообщение от Путина, если бы он получил инъекцию "сыворотки правды". Потому что повторюсь, цель и стратегическая цель кремлевского диктатора не изменились – он хочет завоевать, уничтожить Украину.

Само существование Украины раздражает выпускника ГБшной школы Путина. Он, похоже, искренне верит в то, что украинская земля "исконно русская", что украинского этноса, народа не существует. Он, похоже, сам искренне уверен, убеждая других в том, что украинцев "придумали" Ленин и Австро-Венгрия. Именно так его и научили, "прошили" в шпионской школе КГБ. Ибо кто же тогда россияне? И что такое Россия, если вся история и само название принадлежат не им? Именно такова и есть "ГБшная прошивка" Путина.

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Эти и многие другие фейки годами "кормил" всем кремлевский диктатор! Тогда у него сработала "защита" шпиона: ГБиста Путина могут разоблачить в фальсификации, как и весь "великий народ". Этого никак нельзя было допустить. Как и существование успешного государства наряду со своей недоимперией.

Тогда шпион Путин поставил себе самому (ибо он и есть "центр", который ставит задачу) цель – уничтожить Украину. Воевать он готов тоже, как его и учили – несмотря на ресурсы (самые дешевые из которых для него это "человеческие ресурсы") – вплоть до достижения поставленной цели.

Для многих "путинизм" уже выглядит как разновидность антигосударственного авантюризма, как метод управления "ядерной супердержавой". Война до конца. Вопрос только в том, к чьему концу? Для всех адекватных людей ответ очевиден – до конца Путина, если они не хотят дождаться своего конца (об этом они признаются в частных разговорах, один из которых недавно стал широко известен). Проблема в том, что доступ в бункер имеют очень мало адекватных…