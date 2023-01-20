К чему-то готовится: Путин заявил, что хочет посмотреть фильм "Нюрнберг" полностью

Россия получит наказание за все преступления, совершенные против Украины. Российский диктатор уже посмотрел фрагмент фильма "Нюрнберг".

Видео с пресс-конференции Владимира Путина распространяют в российских СМИ. На нем он отреагировал на отрывок фильма "Нюрнберг".

К теме Европарламент проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко

"Этот фильм, безусловно, нужно посмотреть его полностью. Это очень важная вещь. Такие фильмы хранят историческую память. Я уже говорил о необходимости ее сохранения", – сказал Путин.

Украина знает имена убийц

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что Украине известны имена командиров российской армии. Эту информацию уже использовали в Международном суде ООН в Гааге. Тогда Украина судилась с финансированием и поддержкой террористической деятельности России.

Активно работаем с МИД, с Офисом генпрокурора, чтобы представить все необходимые доказательства. А как мы знаем, военные преступления не имеют срока давности, и в любой момент эти данные могут быть представлены Главным управлением разведки, – подчеркнул Скибицкий.

Путина нужно привлечь к ответственности

Британский юрист Джефри Найс, бывший прокурором по делу президента Югославии Слободана Милошевича, заявил, что Путин лично должен отвечать за преступления. По его словам, российский президент одобряет убийства мирных людей.