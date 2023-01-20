К чему-то готовится: Путин заявил, что хочет посмотреть фильм "Нюрнберг" полностью

20 января 2023, 21:57
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Россия получит наказание за все преступления, совершенные против Украины. Российский диктатор уже посмотрел фрагмент фильма "Нюрнберг".

Видео с пресс-конференции Владимира Путина распространяют в российских СМИ. На нем он отреагировал на отрывок фильма "Нюрнберг".

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"Этот фильм, безусловно, нужно посмотреть его полностью. Это очень важная вещь. Такие фильмы хранят историческую память. Я уже говорил о необходимости ее сохранения", – сказал Путин.

Украина знает имена убийц

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что Украине известны имена командиров российской армии. Эту информацию уже использовали в Международном суде ООН в Гааге. Тогда Украина судилась с финансированием и поддержкой террористической деятельности России.

Активно работаем с МИД, с Офисом генпрокурора, чтобы представить все необходимые доказательства. А как мы знаем, военные преступления не имеют срока давности, и в любой момент эти данные могут быть представлены Главным управлением разведки, – подчеркнул Скибицкий.

Путина нужно привлечь к ответственности

Британский юрист Джефри Найс, бывший прокурором по делу президента Югославии Слободана Милошевича, заявил, что Путин лично должен отвечать за преступления. По его словам, российский президент одобряет убийства мирных людей.

Автор: Марія Масюк