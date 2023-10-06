Кроме того, он цинично назвал Одессу "российским и немного еврейским городом". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Президент России не сказал, где должна закончиться война

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян решила задать вопрос Путину на дискуссии в Валдае. В частности, она вызывающе спросила, где российская армия "должна остановиться в ходе специальной военной операции".

Этот вопрос глава Кремля решил избежать, поэтому невнятно сказал, что дело якобы не в территориях, а в гарантиях безопасности российских граждан, которые "считают Россию своей родиной".

Путин также сказал, что это якобы "сложный вопрос, требующий длинного разговора". В то же время он подчеркнул, что "боится разговаривать" с мужем Симоньян, а с самой пропагандисткой "обсудит этот вопрос впоследствии".

Путин сказал, что Одесса "российский город"

Кроме того, российский президент не забыл упомянуть украинскую Одессу. Он подчеркнул, что наш город якобы является "российским, но все же немного еврейским".

Такие заявления особенно цинично звучат, когда российская армия почти каждый день обстреливает город дронами-камикадзе и ракетами.

К тому же, российская пропагандистка Маргарита Симоньян не забыла вспомнить и о ситуации с Нагорным Карабахом. Оккупант отметила, что Пашинян сдал регион Азербайджана, что якобы "нормальные армяне все понимают".

По ее словам, "армянский народ обязан России своим спасением", приведя в пример, что "в 19 веке армян спас дипломат и поэт Грибоедов, а в 21 веке - российские миротворцы".

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