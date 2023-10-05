По словам Путина, он призвал Армению отдать Азербайджану часть территорий. О деталях расскажет 24 Канал.
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Что Россия предлагала Армении
Своим "армянским друзьям" и "карабахским друзьям" Путин намекал присоединиться к Азербайджану. Мол, в течение 15 лет он уговаривал Армению пойти на компромисс: вернуть Азербайджану 5 территорий вокруг Карабаха, а две оставить себе, чтобы "сохранить территориальную связь между Арменией и Карабахом"
Это, по словам Путина, было бы выгодно для Армении, ведь Азербайджан растет и его экономика развивается, надо воспользоваться этим шансом. Взамен обещали провести эти решения через Совет безопасности ООН и обеспечить безопасность. Представители Нагорного Карабаха якобы отказались и собирались воевать.
О том, что Армения сама признала Карабах частью Азербайджана, Путин якобы узнал из прессы, ведь Россию отдельно не уведомили. Но когда Карабах объявил о своей независимости, никто ее не признал – даже Армения, хоть это и удивительно, отметил глава Кремля.
Кобылы не мычат
Далее Путина попросили прокомментировать заявление председателя Европейского Совета Шарля Мишеля – тот сказал, что Россия предала Армению, потому что не обеспечила мир и безопасность в Нагорном Карабахе и не остановила боевые действия Азербайджана.
Путин рассмеялся и сказал странную фразу "Чья бы кобыла мычала".
Тот, кто задавал вопрос хозяину Кремля, исправил, мол, оригинальный текст поговорки "Чья бы корова мычала". На что Путин отмахнулся: "корова, кобыла, какая разница – словом, какое-то животное". Аудитория благодарно засмеялась и начала аплодировать такому невежеству.
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На какие еще заявления Путина следует обратить внимание
- Путин довольно часто в течение речи ссылался на "как у нас в народе говорят". В частности, когда рассказывал о желании России вступить в НАТО: якобы россияне уже чувствовали себя своими на Западе, "буржуазными". Почему "не взяли" в НАТО, так конкретно и не сказал.
- В целом глава Кремля любит кичиться своей осведомленностью в русских традициях, поскольку это якобы приближает его к народу. Как-то он "предупредил" украинцев, чтобы им не пришлось танцевать российский танец "Барыня". За это его затроллил глава ГУР Кирилл Буданов, назвав так спецоперацию.