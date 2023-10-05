За словами Путіна, він закликав Вірменію віддати Азербайджану частину територій. Про деталі розкаже 24 Канал.

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Що Росія пропонувала Вірменії

Своїм "вірменським друзям" і "карабахським друзям" Путін натякав долучитися до Азербайджану. Мовляв, протягом 15 років він умовляв Вірменію піти на компроміс: повернути Азербайджану 5 територій навколо Карабаху, а два лишити собі, щоб "зберегти територіальний зв'язок між Вірменією та Карабахом".

Це, за словами Путіна, було би вигідним для Вірменії, адже Азербайджан росте і його економіка розвивається, треба скористатися цим шансом. Натомість обіцяли провести ці рішення через Раду безпеки ООН і гарантувати безпеку. Представники Нагірного Карабаху нібито відмовилися і збиралися воювати.

Про те, що Вірменія сама визнала Карабах частиною Азербайджану, Путін буцімто дізнався із преси, адже Росію окремо не повідомляли. Та коли Карабах оголосив про свою незалежність, ніхто її не визнав – навіть Вірменія, хоч це і дивно, зазначив очільник Кремля.

Кобили не мукають

Далі Путіна попросили прокоментувати заяву голову Європейської ради Шарля Мішеля – той сказав, що Росія зрадила Вірменію, бо не забезпечила мир та безпеку в Нагірному Карабаху та не зупинила бойові дії Азербайджану.

Путін розсміявся і сказав дивну фразу "Чия б кобила мукала".

Той, хто ставив питання кремлівському господарю, виправив, мовляв, правильний текст приказки "Чия б корова мукала". На що Путін відмахнувся: "корова, кобила, яка різниця – словом, якась тварина". Аудиторія вдячно засміялася і почала аплодувати такому невігластву.

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На які ще заяви Путіна слід звернути увагу