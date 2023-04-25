Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов назвал главный "прокол" Кремля в визите Путина на оккупированные территории.
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Во время войны в принципе трудно что-то контролировать
Яковенко отметил, что начиная с 24 февраля прошлого года Путин, решившись на кровавую преступную авантюру, резко сократил управляемость страной. Война – это уже неуправляемая история. Он уже не контролирует состояние дел на фронте, не контролирует состояние дел в армии, не контролирует потери.
Во многом он потерял контроль над целым рядом причастных к войне процессов. Война – это неконтролируемая ситуация по определению. Сферы, причастные к войне, тоже оказались вне его контроля, поэтому он резко сократил степень управляемости процессов в стране.
– заметил российский оппозиционный журналист.
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Путина даже ругают матом
Они и без того не на 100% были под его контролем, но по крайней мере можно было делать вид. Об этом все больше и больше уже говорят в полголоса или во весь голос. Об этом кричит международный преступник Гиркин, сейчас очень жестко критикующий Путин и его режим со стороны еще большего сталинизма.
"В полголоса об этом говорят в телефонном режиме. Известен случай прослушивания путинских холуёв, которые матом его ругают. Степень неподконтрольности ситуации Путину очень резко возросла после 24 февраля и становится все менее и менее контролируемой", - подчеркнул Яковенко.
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