Об этом стало известно из попавших в сеть слитых документов США. Журналисты проанализировали секретные данные и выяснили, что так называемая операция проходила с 3 по 10 февраля 2023 года.
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Повторное "наступление на Киев" было дезинформацией
Согласно имеющейся в слитых секретных документах информации, российская армия не собиралась во второй раз наступать на Киев с территории Беларуси. Как оказалось, все действия оккупантов были направлены на создание "картинки" для Украины.
В январе на территории Беларуси начали создавать "иллюзию наступления" для Украины. Первоначально, 16 января с территории России перебросили оперативно-тактические комплексы "Искандер-М". Позже оккупанты заявили о совместных летно-тактических учениях авиационных подразделений вооруженных сил России и Беларуси.
Как доказательство ИПСО, российский Генштаб привел отчет своей службы разведки о реакции Украины. Более того, в слитных документах Пентагона сказано, что оккупанты "успешно убедили украинские разведывательные службы в возможности совместного российско-белорусского наступления с белорусской территории".
В слитых документах также говорится, что ВСУ якобы считали обучение в Беларуси "мобилизованных для 2-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС России и подготовка подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3 армейского корпуса" было попыткой оккупантов сформировать боеготовые подразделения для наступления. В подтверждение "успешности" дезинформации оккупанты также выделили в обращении Генштаба ВСУ предупреждение от 20 марта 2022 года о "большой угрозе наступления из Беларуси".
Однако впоследствии украинская сторона "раскусила" планы россиян и уже в конце февраля 2023 года министр обороны Алексей Резников заявил, что не верит в новое наступление россиян с территории Беларуси, хотя враг планировал провести еще 2 этапа дезинформации украинской стороны о возможном наступлении с территории Беларуси.
Слив секретных документов Пентагона: что известно
- 6 апреля в сети появились секретные документы Пентагона. В десятках опубликованных отчетов говорилось о планах украинского контрнаступления, а также о ситуации на Востоке и отношениях с Китаем.
- В Пентагоне достаточно долго не реагировали на слив документов. Впервые прокомментировали инцидент спустя несколько дней. Помощник главы Пентагона Крис Мигер заявил, что Министерство обороны США еще оценивает масштабы "слива" секретной информации, но там заявили, что эти данные были секретными.
- Подозреваемый в ливне секретных документов уже задержан. В ФБР обвиняют 21-летнего летчика 1-го класса Национальной гвардии Массачусетса Джека Тейшейру. Он подозревается в сохранении и передаче секретной информации национальной обороны.