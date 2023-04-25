Про це стало відомо зі злитих документів США, які потрапили у мережу. Журналісти проаналізували секретні дані й з'ясували, що так звана "операція" проходила з 3 по 10 лютого 2023 року.

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Повторний "наступ на Київ" був дезінформацією

Згідно з інформацією, яка є у злитих секретних документах, російська армія не збиралася вдруге наступати на Київ з території Білорусі. Як виявилося, всі дії окупантів були направлені на створення "картинки" для України.

У січні на території Білорусі почали створювати "ілюзію наступу" для України. Спочатку, 16 січня з території Росії перекинули оперативно-тактичні комплекси "Іскандер-М". Пізніше окупанти заявили про спільні льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів збройних сил Росії та Білорусі.

Як доказ ІПСО, російський Генштаб навів звіт своєї служби розвідки щодо реакції України. Ба більше, у злитих документах Пентагону сказано, що окупанти "успішно переконали українські розвідувальні служби у можливості спільного російсько-білоруського наступу з білоруської території".

У злитих документах також йдеться про те, що ЗСУ буцімто вважали навчання в Білорусі "мобілізованих для 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії ЗС Росії та підготовка підрозділів 6-ї мотострілецької дивізії 3 армійського корпусу" було спробою окупантів сформувати боєготові підрозділи для наступу на Волинському напрямку. У підтвердження "успішності" дезінформації окупанти також виділили у зверненні Генштабу ЗСУ попередження від 20 березня 2022 року про "велику загрозу наступу з Білорусі".

Проте згодом українська сторона "розкусила” плани росіян і вже наприкінці лютого 2023 року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що не вірить у новий наступ росіян з території Білорусі. Хоча ворог планував провести ще 2 етапи з дезінформації української сторони щодо можливого наступу з території Білорусі.

Злив секретних документів Пентагону: що відомо