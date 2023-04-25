Это уже далеко не первый пожар, который произошел 25 апреля в России. Пожарные пытаются ликвидировать огонь. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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40 домов в Свердловской области оказались в огне
Российское министерство внутренних дел 25 апреля сообщило, что в Свердловской области произошел масштабный пожар. По словам представителей ведомства, в огне оказались населенные пункты Таёжный, Сосьва и Висим.
Масштабный пожар в Свердловской области России: смотрите видео
Пожар охватил более 4 десятков домов региона и продолжает распространяться дальше. В настоящее время в Свердловской области активно работают пожарные и спасатели. Данные о количестве жертв и последствиях, повлекших огонь, доподлинно неизвестны.
Пожары в России: последние новости
- Жительница Пермского края России 23 апреля решила самовольно сразиться с сухой травой. Как следствие, она сожгла 6 соседних домов.
- 22 апреля пожар охватил завод в селе Машково Московская область. Столб дыма виднелся в нескольких километрах, а местные жаловались, что им нечем было дышать.
- В российском Зеленограде под Москвой 20 апреля произошел большой пожар. Горел завод электронных приборов "Квант", на котором производят телевизоры брендов Xiaomi, Hyundai, Starwind и т.д.