Пожар на заводе в селе Машково Московской области загорелся утром 22 апреля. Об этом сообщают российские СМИ.
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Что известно о пожаре
Сообщается, что загорелся завод по переработке отходов. По информации российских СМИ, возгорание началось в здании металлического цеха по утилизации пластика и резины.
Сначала площадь пожара составляла 600 квадратных метров, а затем она разрасталась до 1 500 квадратных метров. На этой площади пожар удалось локализовать. В отделе МЧС Московской области заявили, что угрозы возгорания соседних построек нет. К ликвидации возгорания привлекалось 38 человек и 11 единиц техники.
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Местные жалуются на ядовитый дым
В сети жители близлежащих территорий жалуются на грязный воздух. Они жалуются, что им нечем дышать и что они вынуждены с утра вдыхать ядовитый дым. Также их пугает, что в последнее время в России много масштабных пожаров.
Последние загадочные пожары в России
- 20 апреля в российском Зеленограде под Москвой 20 апреля произошла большой пожар. Горел завод электронных устройств "Квант". Возгоранию присвоили повышенный ранг тяжести. Местные СМИ сообщили, что на этом заводе производят телевизоры брендов Xiaomi, Hyundai, Starwind.
- Днем ранее, 19 апреля, в российском городе Дзержинск Нижегородской области горел склад завода по изготовлению пластмасс, смолы, клея и растворителей. Пожар предоставили 4 ранга сложности. О пострадавших не сообщалось.