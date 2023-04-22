Пожар на заводе в селе Машково Московской области загорелся утром 22 апреля. Об этом сообщают российские СМИ.

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Что известно о пожаре

Сообщается, что загорелся завод по переработке отходов. По информации российских СМИ, возгорание началось в здании металлического цеха по утилизации пластика и резины.

Сначала площадь пожара составляла 600 квадратных метров, а затем она разрасталась до 1 500 квадратных метров. На этой площади пожар удалось локализовать. В отделе МЧС Московской области заявили, что угрозы возгорания соседних построек нет. К ликвидации возгорания привлекалось 38 человек и 11 единиц техники.

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Местные жалуются на ядовитый дым

В сети жители близлежащих территорий жалуются на грязный воздух. Они жалуются, что им нечем дышать и что они вынуждены с утра вдыхать ядовитый дым. Также их пугает, что в последнее время в России много масштабных пожаров.

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