Пожежа на заводі в селі Машково Московської області спалахнула зранку 22 квітня. Про це повідомляють російські ЗМІ.
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Що відомо про пожежу
Повідомляється, що загорівся завод з переробки відходів. За інформацією російських ЗМІ, займання почалося в будівлі металевого цеху з утилізації пластику та гуми.
Спершу площа пожежі становила 600 квадратних метрів, а згодом вона розросталася до 1 500 квадратних метрів. На цій площі пожежу вдалось локалізувати. У відділі МНС Московської області заявили, що загрози займання сусідніх будівель немає. До ліквідації займання залучалися 38 осіб та 11 одиниць техніки.
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Місцеві жаліються на отруйний дим
В мережі жителі прилеглих територій жаліються на брудне повітря. Вони скаржаться, що їм нічим дихати й що вони змушені зранку вдихати отруйний дим. Також їх лякає те, що останнім часом у Росії багато масштабних пожеж.
Останні загадкові пожежі в Росії
- 20 квітня у російському Зеленограді, що під Москвою, 20 квітня сталася велика пожежа. Горів завод електронних приладів "Квант". Загорянню присвоїли підвищений ранг важкості. Місцеві ЗМІ повідомили, що на цьому заводі виробляють телевізори брендів Xiaomi, Hyundai, Starwind тощо.
- Днем раніше, 19 квітня, в російському місті Дзержинськ Нижньогородської області горів склад заводу з виготовлення пластмас, смоли, клею та розчинників. Пожежі надали 4 ранг складності. Про постраждалих не повідомляли.