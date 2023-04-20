Российские СМИ сообщали, что загорелся второй этаж трехэтажного здания, пишет 24 Канал. Густой дым шел из двух окон.

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На заводе, который горел, изготавливают телевизоры

Всех людей эвакуировали из помещения. Пожару, площадь которого составила 200 квадратных метров, был присвоен первый повышенный ранг.

Впоследствии стало известно, что пожар полностью ликвидирован.

Российские медиа отмечают, что на заводе, где произошел пожар, производят телевизоры брендов Xiaomi, Hyundai, Starwind и многих других.

Интересно, что в Украине компанию Xiaomi Corporation внесли в список международных спонсоров войны. Компания продолжила свою работу в России после полномасштабного вторжения в Украину.

В ответ в Xiaomi отметили, что создают потребительскую электронику, которая предлагается исключительно для гражданского и коммерческого использования. Компания отвергла обвинения НАПК и отметила, что не поддерживает никаких военных действий.

В России произошел масштабный пожар на предприятии