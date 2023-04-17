Как оказалось, загорелось кафе "Плов центр". Сейчас там работают экстренные службы. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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В Москве в районе ТЭЦ произошел мощный пожар

В московском МЧС рассказали, что площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров, но позже она увеличилась до 600.

Пожар начался из-за возгорания вытяжки над мангалом. Сотрудники сначала хотели потушить огонь своими силами, но не справились и огонь быстро распространился.

Кафе "Плов центр" расположено на Бережковской набережной в районе ТЭЦ. Из-за пожара возле здания заведения обрушилась кровля – площадь возгорания выросла в три раза.

По словам администрации кафе, людей внутри здания нет. Пока что информации о пострадавших не поступало.

На кадрах видно, как в небо взвивается густой столб дыма. Сейчас пожарным не удается справиться с огнем.

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