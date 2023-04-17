Як виявилось, загорілося кафе "Плов центр". Наразі там працюють екстрені служби. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
До теми Під Брянськом знову палало: пожежа охопила комплекс із готелем, лазнею та магазинами
У Москві в районі ТЕЦ сталася потужна пожежа
У московському МНС розповіли, що площа займання становить близько 200 квадратних метрів, але згодом вона збільшилась аж до 600.
Пожежа почалася через загоряння витяжки над мангалом. Співробітники спочатку хотіли згасити вогонь самотужки, але не впоралися і вогонь швидко поширився.
Кафе "Плов центр" розташоване на Бережківській набережній в районі ТЕЦ. Через пожежу біля будівлі закладу обвалилася покрівля – площа займання зросла втричі.
За словами адміністрації кафе, людей усередині будівлі немає. Поки що інформації про постраждалих не надходило.
На кадрах видно, як у небо здіймається густий стовп диму. Наразі пожежникам не вдається впоратися з вогнем.
Наслідки пожежі у Москві: дивіться відео
Потужні пожежі у Росії
- Нещодавно у Брянській області небо освітила яскрава заграва полум'я. Тоді вогонь спалахнув у селищі Нові Дарковичі поблизу багатофункціонального комплексу. Спершу полум'я розгорілося у приміщенні шиномонтажу "Авторитет", а потім перекинулося на інші будівлі.
- У російському місті Араміль Свердловської області також була потужна пожежа. Там спалахнув науково-виробничий комплекс. Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів.
- 23 березня у Ярославлі спалахнула триповерхова адміністративна будівля моторного заводу. До речі, на цьому підприємстві виробляють двигуни для ядерного комплексу.
- Окрім цього, 16 квітня у ТЕС Бєлгорода прилетів безпілотник. Пропагандисти заявляли про пожежу на підстанції. Внаслідок влучання БпЛА по ТЕС частина Бєлгорода залишилася без світла.
- Також у Бєлгороді та Бєлгородському районі зафіксували 2 пожежі на цивільних об'єктах. Постраждалих, попередньо, немає.