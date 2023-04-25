Це вже далеко не перша пожежа, яка трапилася за 25 квітня у Росії. Наразі пожежники намагаються ліквідувати вогонь. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

Дивіться також Ні дня без пожеж: в Росії сталась масштабна пожежа на деревообробному заводі

40 будинків у Свердловській області опинилися у вогні

Російське міністерство внутрішніх справ 25 квітня повідомили, що у Свердловскій області сталася масштабна пожежа. За словами представників відомства, у вогні опинилися населені пункти Тайожний, Сосьва та Вісім.

Масштабна пожежа у Свердловській області Росії: дивіться відео

Пожежа охопила понад 4 десятки будинків регіону та продовжує поширюватися далі. Зараз у Свердловській області активно працюють пожежники та рятувальники. Дані про кількість жертв та наслідки, що спричинив вогонь, достеменно невідомі.

Пожежі у Росії: останні новини