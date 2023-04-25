Це вже далеко не перша пожежа, яка трапилася за 25 квітня у Росії. Наразі пожежники намагаються ліквідувати вогонь. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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40 будинків у Свердловській області опинилися у вогні
Російське міністерство внутрішніх справ 25 квітня повідомили, що у Свердловскій області сталася масштабна пожежа. За словами представників відомства, у вогні опинилися населені пункти Тайожний, Сосьва та Вісім.
Масштабна пожежа у Свердловській області Росії: дивіться відео
Пожежа охопила понад 4 десятки будинків регіону та продовжує поширюватися далі. Зараз у Свердловській області активно працюють пожежники та рятувальники. Дані про кількість жертв та наслідки, що спричинив вогонь, достеменно невідомі.
Пожежі у Росії: останні новини
- Жителька Пермського краю Росії 23 квітня вирішила самовільно поборотися з сухою травою. Як наслідок, вона спалила 6 сусідніх будинків.
- 22 квітня пожежа охопила завод в селі Машково Московської області. Стовп диму виднівся за кілька кілометрів, а місцеві бідкалися, що їм нічим було дихати.
- У російському Зеленограді, що під Москвою, 20 квітня сталася велика пожежа. Горів завод електронних приладів "Квант", на якому виробляють телевізори брендів Xiaomi, Hyundai, Starwind тощо.