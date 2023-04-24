Про інцидент повідомили російські ЗМІ. Зазначають, що пожежа сталася близько 11:00 на вулиці Елеваторній, 43, передає 24 Канал.
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Над містом піднявся стовп чорного диму
Зазначають, що на місці події працювали 20 одиниць техніки та 54 особи. Рятувальники кажуть, що внаслідок пожежі приміщення цеху було сильно задимлене, також горіла покрівля підприємства.
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З палаючої будівлі довелось евакуювати півсотні людей. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
У небо піднявся величезний стовп диму / Фото росЗМІ
Цікаво, що російські надзвичайники так і не назвали причину пожежі. Ймовірно, хтось знову забув правила експлуатації сигарети чи електрочайника.
До гасіння пожежі залучили 20 одиниць техніки / Фото росЗМІ
Інші пожежі в Росії: останні новини
- Зранку 22 квітня в селі Машково Московської області спалахнула пожежа на заводі з переробки відходів. За інформацією російських ЗМІ, займання почалося в будівлі металевого цеху з утилізації пластику та гуми.
- Росіяни в сусідніх селах скаржилися на брудне повітря і те, що вони змушені вдихати отруйний дим. Також їх лякає те, що останнім часом у Росії багато масштабних пожеж.
- Декілька днів раніше, 20 квітня, у російському Зеленограді, що під Москвою, сталася велика пожежа. Горів завод електронних приладів "Квант". Загорянню присвоїли підвищений ранг важкості. Місцеві ЗМІ повідомили, що на цьому заводі виробляють телевізори брендів Xiaomi, Hyundai, Starwind тощо.
- Крім того, у російському місті Дзержинськ Нижньогородської області 19 квітня загорівся склад заводу з виготовлення пластмас. Площа загоряння склала 4 тисячі квадратних метрів. На складі зберігається легкозаймиста рідина, пластмаси та смола.