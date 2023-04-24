Об инциденте сообщили российские СМИ. Отмечают, что пожар произошел около 11:00 на улице Элеваторной, 43, передает 24 Канал.

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Над городом поднялся столб черного дыма

Отмечают, что на месте происшествия работали 20 единиц техники и 54 человека. Спасатели говорят, что в результате пожара помещение цеха было сильно задымлено, также горела крыша предприятия.

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Из горящего здания пришлось эвакуировать полсотни человек. По предварительной информации, никто не пострадал.

В небо поднялся огромный столб дыма / Фото росСМИ

Интересно, что российские пожарные так и не назвали причину пожара. Вероятно, кто-то снова забыл правила эксплуатации сигареты или электрочайника.

К тушению пожара привлекли 20 единиц техники / Фото росСМИ

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