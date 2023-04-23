Деталі вогняного інциденту розповіли російські телеграм-канали, інформує 24 Канал. Літня мешканка села Гірки вирішила боротися з сухою травою забороненим способом – взяла та просто підпалила її. Водночас не так сталося, як гадалося.

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Звичайно, трава спалахнула. А разом з нею – й будинок палійки. Згодом полум'я перекинулося на сусідні будівлі. Усі вони були дерев'яними, тому після зустрічі з вогнем говоримо про них у минулому часі. Загалом без даху над головою залишилися 15 людей.

Традиційно для Росії "постраждалих немає". Внаслідок пожежі завдано збитків на приблизно 3 мільйони рублів. Наразі так звані російські "правоохоронці" встановлюють деталі.

Потужна пожежа під Москвою

Потужна пожежа спалахнула 22 квітня під Москвою. Запалало в селі Машково Московської області, де розташований завод. Місцеві жителі у соцмережах бідкалися, що нема чим дихати. На опублікованих кадрах було видно, як у небо здіймається стовп диму.

Загалом громадяни країни-терористки перелякані через те, що пожежі стаються все частіше.